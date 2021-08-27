Американские СМИ утверждают, что 10 из 13 погибших военных были морскими пехотинцами. Еще 18 военных были ранены. Это был самый большой по числу жертв день для США в Афганистане за последние 10 лет.

К теме Взрывы возле аэропорта Кабула, которые привели к массовым жертвам: все, что известно

Из-за взрывов в Афганистане Байден обращался к нации

Поиск виновных во взрывах и расплату уже пообещал в обращении к нации президент США. Байден подчеркнул, что военные командиры уже ищут боевиков "ИГИЛ". Однако глава Белого дома не изменил свое намерение вывести войска до 31 августа.

В аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы

В аэропорту Кабула уже возобновили эвакуационные рейсы, однако военные США находятся в состоянии повышенной готовности. Между тем, в Минобороны Великобритании отметили, что на эвакуацию из Кабула у них осталось всего несколько часов.

Между тем, количество людей, которые хотят покинуть Афганистан, значительно увеличилось. Они собираются вблизи аэродрома.

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Главное о взрывах в Кабуле:

26 августа в столице Афганистана прогремели по меньшей мере 2 взрыва.

Сначала террорист-смертник подорвал себя вблизи аэропорта.

Второй взрыв прогремел у гостиницы.

Ответственность за теракты взяли боевики "Исламского государства".

Смотрите видео взрывов из Афганистана: