Издание пишет о возобновлении рейсов эвакуации людей из международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана со ссылкой на слова афганцев.
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С Кабула снова эвакуируют людей
Жители города поделились информацией о том, что по состоянию на утро 27 августа несколько самолетов вылетели из аэропорта Кабула. Кроме того, СМИ добавляют, что количество людей, которые ждут вблизи аэропорта, ощутимо увеличилось.
Напомним, люди пытаются выехать из Афганистана после прихода к власти талибов. Единственным местом, откуда это можно сделать, является аэропорт Кабула.
Теракты возле аэропорта Кабула: что известно
- В течение 26 августа в столице Афганистана прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Первый произошел в результате того, что террорист-смертник взорвал себя у входа в аэропорт. В момент взрыва он находился среди толпы.
- Второй взрыв прогремел вблизи отеля, расположенного возле аэропорта, – вероятно, причиной стал заминированный автомобиль.
- В результате обоих инцидентов погибли по меньшей мере 103 человека, среди которых 13 – американские военные.
- Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность по крайней мере за один теракт.
- Джо Байден заявил, что террористов обязательно найдут и накажут за содеянное.