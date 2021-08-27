Издание пишет о возобновлении рейсов эвакуации людей из международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана со ссылкой на слова афганцев.

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С Кабула снова эвакуируют людей

Жители города поделились информацией о том, что по состоянию на утро 27 августа несколько самолетов вылетели из аэропорта Кабула. Кроме того, СМИ добавляют, что количество людей, которые ждут вблизи аэропорта, ощутимо увеличилось.

Напомним, люди пытаются выехать из Афганистана после прихода к власти талибов. Единственным местом, откуда это можно сделать, является аэропорт Кабула.

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