Взрыв произошел за пределами аэропорта Кабула. Это случилось через несколько часов после предупреждения Госдепартамента.
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3 военных США получили ранения в результате взрыва в Кабуле
В результате взрыва смертника возле ворот в аэропорту Кабула в Афганистане в четверг (26 августа – 24 канал) пострадали по меньшей мере трое американских военных,
– говорится в сообщении.
Эту информацию изданию подтвердили американские чиновники.
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