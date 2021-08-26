Взрыв произошел за пределами аэропорта Кабула. Это случилось через несколько часов после предупреждения Госдепартамента.

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3 военных США получили ранения в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва смертника возле ворот в аэропорту Кабула в Афганистане в четверг (26 августа – 24 канал) пострадали по меньшей мере трое американских военных,

– говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердили американские чиновники.

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