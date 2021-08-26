Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что информацию о возможном теракте ведомство получило из очень надежных источников. Поэтому британцам рекомендуют найти безопасное укрытие и ожидать дальнейших указаний.

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По словам политика, теракт может привести к большому количеству жертв, ведь на территории аэропорта – скопление людей.

Гиппи не озвучил, когда из Кабула вылетит последний самолет, который будет эвакуировать граждан Великобритании. В то же время политик подчеркнул, что "власть делает все возможное, чтобы уберечь людей".

Заметьте! Власти Франции уже сообщили, что остановят эвакуацию из Афганистана уже 27 августа.

Украина не остановит эвакуацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация украинцев и их семей из Кабула будет продолжаться.

Дипломат подчеркнул, что "Украина своих не бросает".

Сейчас эвакуации на территории Афганистана ожидают 90 украинцев и их родных.

Кулеба признался, что ситуацию в аэропорту Кабула осложняется.

В целом подготовку эвакуации людей из Афганистана глава МИД назвал самой сложной операцией, с которой приходилось сталкиваться.

Реакция мира на угрозу теракта