Заступника міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що інформацію про можливий теракт відомство отримало з дуже надійних джерел. Тому британцям рекомендують знайти безпечне укриття та очікувати подальших вказівок.
Зауважте За крок від катастрофи: в Афганістані ліків залишилось лише на тиждень
За словами політика, теракт може призвести до великої кількості жертв, адже на території летовища – скупчення людей.
Гіппі не озвучив, коли з Кабула вилетить останній літак, який евакуйовуватиме громадян Великої Британії. Водночас політик наголосив, що "влада робить усе можливе, щоб вберегти людей".
Україна не зупинить евакуацію
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що евакуація українців та їхніх сімей з Кабулу триватиме.
- Дипломат наголосив, що "Україна своїх не кидає".
- Наразі евакуації на території Афганістану очікують 90 українців та їхніх рідних.
- Кулеба зізнався, що ситуацію в аеропорту Кабула ускладнюється.
- Загалом підготовку евакуації людей з Афганістану глава МЗС назвав найскладнішою операцією, з якою доводилося стикатися.
Реакція світу на загрозу теракту
- Посольства США, Австралії та Великої Британії звернулися до своїх громадян. Вони закликали їх через загрозу теракту не прибувати на територію летовища.
- У МЗС наголосили: загроза теракту – постійна і висока.