Заступника міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що інформацію про можливий теракт відомство отримало з дуже надійних джерел. Тому британцям рекомендують знайти безпечне укриття та очікувати подальших вказівок.

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За словами політика, теракт може призвести до великої кількості жертв, адже на території летовища – скупчення людей.

Гіппі не озвучив, коли з Кабула вилетить останній літак, який евакуйовуватиме громадян Великої Британії. Водночас політик наголосив, що "влада робить усе можливе, щоб вберегти людей".

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Україна не зупинить евакуацію

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що евакуація українців та їхніх сімей з Кабулу триватиме.

Дипломат наголосив, що "Україна своїх не кидає".

Наразі евакуації на території Афганістану очікують 90 українців та їхніх рідних.

Кулеба зізнався, що ситуацію в аеропорту Кабула ускладнюється.

Загалом підготовку евакуації людей з Афганістану глава МЗС назвав найскладнішою операцією, з якою доводилося стикатися.

Реакція світу на загрозу теракту