Глава МЗС України Кулеба зізнався, що були загрози нашому літаку. Однак, на щастя, проблеми вдалося вирішити.

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Україна своїх не залишить

За словами посадовця, наразі жоден український літак, який мав чи має вивозити людей з Афганістану, не перебуває у полоні або під чиїмось контролем.

Ми не зупинимося у поверненні громадян до тих пір, поки не переконаємося, що вивезли усіх, хто хотів цього,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що інші держави звернулися до української сторони з проханням евакуйовувати також їхніх громадян. Однак Кулеба запевнив: пріоритет завжди надаватимуть громадянам України.

Наразі у Кабулі евакуацію очікують 90 людей: громадяни України та члени їхніх сімей. Серед останніх також є громадяни Афганістану. У цьому випадку евакуйовуватимуть усю сім'ю.

Станом на 26 серпня вдалося евакуювати понад 250 українців та їхніх рідних, а також – іноземців.

За словами політика, наразі Україна працює над підготовкою ще одного рейсу.

"Україна своїх ніколи не кидає і не кине. Хоча на місці ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася. Деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, бо не можуть гарантувати їхню безпеку", – заявив Кулеба.

Вартість евакуації для України

Кулеба розповів, що станом на 26 серпня українській стороні вдалося евакуювати з Кабула людей на борту 2 цивільних та 1 військового літака.

Військовий літак фінансували з Держбюджету. Водночас назвати суму Кулеба не зміг, бо це не були гроші з фінансування МЗС.

За польоти цивільних літаків Україна нічого не сплачувала. Цю евакуацію вдалося здійснити на рівні політичних домовленостей з власниками літаків.

Зауважте! Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомив, що Франція зупинить евакуацію з аеропорту Кабула вже 27 серпня.

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