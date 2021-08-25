У США казали, що евакуація відбуватиметься до самого кінця. Останніми з Афганістану вивезуть військових.

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У мережі опублікували відео, на якому видно сотні людей, які стоять біля огорожі аеропорту. Вони в камеру показують свої документи в надії вибратися з Афганістану. Стоять люди у воді, де плаває безліч сміття.

Дивіться відео з аеропорту Кабула:

Таліби не впускають людей до аеропорту

Бойовики встановили КПП біля в'їздів до летовища. Вони пропускають лише:

громадян країн НАТО,

афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.

Такі дії таліби мотивували тим, що біля аеропорту зібралося дуже багато людей.

Що відомо про евакуацію афганців

Станом на 23 серпня США вивезли з Кабула 30 тисяч людей. Серед них 8 тисяч американців, а решта – афганці з уразливих груп. Штати приймають біженців на 2 військових базах.

65 пасажирів українського рейсу з Афганістану попросили нашу країну про статут біженця.

Серед евакуйованих у Німеччину були 3 злочинців. Їх вже раніше депортували з країни через зґвалтування і торгівлю наркотиками.

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