Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що відомство не володіє інформацією про наміри Російської Федерації евакуювати з Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців.

Читайте також У Росії бідкаються, що в Кабулі розграбували їхній вертоліт

МЗС про "евакуацію Росією українців"

За словами Ніколенка, Україна не просила державу-окупанта евакуйовувати своїх громадян з Афганістану.

Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями,

– наголосив речник відомства.

Він додав, що українці, які мають бажання виїхати з Афганістану, мають звернутися до посольства України в Таджикистані.

Довідка. За даними МЗС, приблизно 90 громадян України наразі залишаються в Афганістані.

Росія заявила, що евакуювала українців

Раніше "РИА Новости" з посиланням на міністерство оборони Росії повідомили, що Москва 25 серпня використала 4 військово-транспортні літаки для евакуації понад 500 громадян з Афганістану.

Серед евакуйованих "були люди з Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та України".

Евакуація українців з Кабула: основне