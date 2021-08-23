Глава держави повідомив, що на борту перебували 103 особи, серед них – 79 українців і членів їхніх сімей. Про це він написав на своїй сторінці у твітері.
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З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Борт уже в безпеці та на шляху додому. Україна не кидає своїх у біді!
– зазначив президент.
Володимир Зеленський також подякував Міністреству закордонних справ за організацію цієї операції.
Евакуація українців з Афганістану: що відомо
- Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.
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Текст публікації Володимира Зеленського:
З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому. Дякую МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді!