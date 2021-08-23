Глава государства сообщил, что на борту находились 103 человека, среди них – 79 украинцев и членов их семей. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Читайте также США попросили Украину помочь эвакуировать людей из Афганистана

Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Борт уже в безопасности и на пути домой. Украина не бросает своих в беде!
– отметил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Министрество иностранных дел за организацию этой операции.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

К теме Если есть ад на Земле, то он – там, – украинка рассказала об эвакуации из Афганистана

Текст публикации Владимира Зеленского:

Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них – 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой. Спасибо МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде!