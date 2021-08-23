Глава государства сообщил, что на борту находились 103 человека, среди них – 79 украинцев и членов их семей. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Борт уже в безопасности и на пути домой. Украина не бросает своих в беде!

– отметил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Министрество иностранных дел за организацию этой операции.

Обратите внимание! Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановлении всех рейсов из аэропорта Кабула до дальнейших указаний.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев, в то же время 72 иностранцев.

Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Из Афганистана вылетел третий украинский самолет, который эвакуировал 103 человека. Среди них – 79 граждан Украины и членов их семей. Борт уже в безопасности и на пути домой. Спасибо МИД за организацию этой операции. Украина не бросает своих в беде!