Украинка Разифа Малюта отметила, что страну охватил хаос: боевики разгоняют толпу слезоточивым газом и открывают стрельбу, а в давке гибли и взрослые, и дети. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.
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Как говорили сами ребята, которые нас эвакуировали, – если есть ад на Земле, то он был там. Искалеченные, отравленные люди, страшный гул,
– сказала женщина.
Разифа Малюта заметила, что ей посчастливилось попасть на самолет. Ведь когда она добралась до аэропорта, один из охранников навел на нее автомат. Тогда женщина протянула ему руку и афганец провел ее через толпу к входу.
По словам украинки, это было чудо: "Так, как повезло мне, не повезло, наверное, очень многим украинцам, которые остались там". Разифа Малюта добавила, что все время была на связи с другими нашими гражданами и МИД.
Ситуация в Афганистане
- Джо Байден заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.
- После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу Кабул.
- Тысячи людей пытаются спастись и вылететь из государства – сделать это можно только через аэропорт.
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