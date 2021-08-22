Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Договорились о совместной операции по эвакуации людей из Афганистана.

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Особенности операции по эвакуации

На следующих этапах эвакуации приоритет будут предоставлять гражданам Украины, которых в Афганистане осталось более 100. Вывозить также будут иностранных граждан. Операцию проведут в ближайшие несколько дней.

По информации Офиса президента, из Кабула людей будут перевозить в США и другие страны. О предоставлении эвакуированным убежища в Украине не говорилось.



Украинский самолет эвакуировал людей из Афганистана / Фото ГУР Минобороны

Обратите внимание! В Киеве 22 августа приземлился украинский самолет, который эвакуировал людей из Афганистана. На борту находился 31 украинец, в том числе 12 украинских военных, а также журналисты и общественные деятели.

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