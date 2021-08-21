Эвакуацию совершил Ил-76МД. Он уже покинул территорию Афганистана и утром находился в Пакистане – в аэропорту Исламабада.
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Количество эвакуированных уточняют
Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется,
– сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
В ВСУ отметили, что самолет находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации, как украинцев, так и иностранцев.
Украина уже осуществила эвакуационный рейс из Афганистана 16 августа
Отметим, что Украина уже осуществила эвакуацию как своих, так и иностранных граждан с территории Афганистана 16 августа. На борту находились 8 украинцев и 72 представителей других государств. В МИД объяснили: не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приоритетом является именно вывоз украинских граждан. Украинцам посоветовали обращаться также в посольства Таджикистана и Пакистана.
Актуально Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей, – генсек НАТО о ситуации в Афганистане
Что сейчас происходит в Афганистане
- 15 августа талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном. Они вошли в Кабул.
- Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
- Люди пытаются массово покинуть Афганистан. Они штурмуют аэропорты, в аэропорту Кабула – хаос.
- Между тем боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Они объявили всеобщую амнистию для чиновников, однако СМИ пишут о большой угрозе для бывших представителей власти и людей, сотрудничавших с НАТО и США.