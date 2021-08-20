Неизвестно, где находится украинский эвакуационный самолет. Министр иностранных дел отказался говорить о его расположении в целях безопасности.
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Аэропорт Кабула поделен на 2 части
По словам Кулебы, аэропорт разделен на две части – военную и гражданскую. Первую контролируют военные США. Всего в аэропорту хаос, поэтому есть проблемы с буксировкой, дозаправкой и посадкой пассажиров. Однако МИД работает над решением всех этих вопросов.
Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим,
– рассказал Кулеба.
Также глава МИД добавил, что ситуация "очень хрупкая", и призвал не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут Афганистан.
Украинцы в приоритете
Украина уже осуществила эвакуацию своих граждан в ночь на 16 августа, и на борту были только 8 украинцев и 72 иностранца. Кулеба объяснил, что большинство тех, кто хотел сесть на украинский самолет, просто не смогли добраться до аэропорта. Но это не значит, что Украина забыла о них.
Эвакуация украинцев является приоритетной для МИД. Кулеба объяснил на примере, что если на самолете будет 180 мест, а на них будет претендовать 150 украинцев и 300 иностранцев, то эвакуируют всех наших граждан и 30 человек из тех, кто хотел воспользоваться украинским рейсом.
Кроме того, Кулеба призвал обращаться украинцам в посольства в Таджикистане и Пакистане.
Призываю всех обращаться в посольство Украины в Таджикистане или в посольство Украины в Пакистане, оставлять свои контактные данные, свои паспортные данные, где вы находитесь, если вы хотите попасть на эвакуационный рейс,
– подчеркнул глава МИД.
По словам министра, всех, кто обратится в соответствующие учреждения, направят в эвакуационные самолеты и расскажут куда надо прибыть для посадки.
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Захват Афганистана "Талибаном": последние новости
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- В аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация – хаос. От давки и выстрелов, по некоторым данным, погибли 12 человек.
- МВФ заблокировал доступ Афганистана к своим резервам. Также счета страны заморозили и в США.
- 19 августа во время празднования Дня независимости Афганистана, талибы открыли огонь по людям, которые вышли с флагами страны на улицы. Погибли по меньшей мере 4 человека.
- В этот же день "Талибан" объявил о создании Исламского эмирата Афганистан.
- По данным СМИ, террористы начали розыск всех афганцев, сотрудничавших с НАТО и США.