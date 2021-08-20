Невідомо, де зараз перебуває український евакуаційний літак. Міністр закордонних справ відмовився говорити про його розташування в цілях безпеки.

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Аеропорт Кабула поділений на 2 частини

За словами Кулеби, летовище поділене на дві частини – військову та цивільну. Першу контролюють військові США. Загалом в аеропорті хаос, тому є проблеми з буксируванням. дозаправленням та посадкою пасажирів. Однак МЗС працює над розв'язанням усіх цих питань.

Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І в мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський авіаційний простір, ми з задоволенням про це повідомимо,

– розповів Кулеба.

Також очільник МЗС додав, що ситуація "дуже крихка", і закликав не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не покинуть Афганістан.

Українці в пріоритеті

Україна уже здійснила евакуацію своїх громадян у ніч проти 16 серпня, та на борту були лише 8 українців та 72 іноземці. Кулеба пояснив, що більшість тих, хто хотів сісти на український літак, просто не змогли дістатися аеропорту. Та це не означає, що Україна забула про них.

Евакуація українців є пріоритетною для МЗС. Кулеба пояснив на прикладі, що якщо на літаку буде 180 місць, а на них претендуватимуть 150 українців та 300 іноземців, то евакуюють усіх наших громадян та 30 людей з тих, хто хотів скористатися українським рейсом.

Окрім того, Кулеба закликав звертатися українців у посольства в Таджикистані та Пакистані.

Закликаю всіх звертатися до посольства України в Таджикистані або до посольства України в Пакистані, залишати свої контактні дані, свої паспортні дані, де ви перебуваєте, якщо ви хочете потрапити на евакуаційний рейс,

– наголосив голова МЗС.

За словами міністра, усіх, хто звернеться до відповідних установ, скерують до евакуаційних літаків та розкажуть куди треба прибути для посадки.

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