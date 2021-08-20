Про це, як повідомляють ЗМІ, мовиться у таємній доповіді норвезького Центру глобального аналізу. Її представили в ООН.

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Основа доповіді – розповіді очевидців та постраждалих

Доповідь сформували на основі свідчень очевидців та постраждалих. У талібів є перелік афганців, яких планують допитати через співпрацю із силами Заходу. Під прицілом бойовиків – передусім військові, поліцейські та експредставники влади.

Сім'ям погрожують розправою

Аби люди здавались самі, їхнім сім'ям погрожують розправою. ЗМІ наводять лист, який надійшов від талібів до ексчиновника 16 серпня. Його викликали на допит до комісії у справах збройних сил і розвідки "Ісламського емірату Афганістан". В іншому разі – погрожували сім'ї.

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Таліби вбили родича журналіста DW

Зазначимо, що таліби вбили родича журналіста DW. Ще одного рідного медійника – поранили. Бойовики шукали саме працівника ЗМІ, проте він зараз перебуває у Німеччині. Решті родини вдалось врятуватись, проте вони змушені переховуватись від "Талібану".

Коротко про те, що відбувається в Афганістані