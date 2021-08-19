Учасники радикального руху станом на ранок 19 серпня контролюють зовнішній периметр будівлі аеропорту, ситуація всередині – не краща.

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В аеропорту Кабула й надалі панує хаос

Таліби розганяють афганців, які намагаються виїхати з країни. На оприлюднених з території летовища відео чутно крики та вистріли. Представники "Талібану" наказують громадянам без паспортів і віз негайно покинути територію аеропорту.

Таліби не дають афганцям можливості виїхати: відео

Окрім цього, всю ніч на 19 серпня тисячі жінок штурмували будівлю аеропорт з надією покинути країну.

Штурм аеропорту жінками: дивіться відео

Підрахували кількість жертв

Видання Sky News з посиланням на талібів повідомляє, що від 15 серпня у міжнародного аеропорту Кабула загинули 12 людей. Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.

Зверніть увагу! Раніше у Пентагоні заявили, що ситуація в аеропорту Кабула "напружена, але стабільна". США запевняють, що готові реагувати на потенційні загрози.

Ситуація в Афганістані: останні новини