Існують загрози, за якими пильно стежать. Про це заявив начальник штабу Збройних сил США генерал Марк Міллі.

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США готові реагувати

Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально й без будь-яких коливань вживатимуть воєнних заходів.

Міллі визнав, що навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Проте Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт.

Що відбувалось в аеропорту Кабула раніше

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Оскільки регулярні авіарейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

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