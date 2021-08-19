Існують загрози, за якими пильно стежать. Про це заявив начальник штабу Збройних сил США генерал Марк Міллі.
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США готові реагувати
Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально й без будь-яких коливань вживатимуть воєнних заходів.
Міллі визнав, що навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Проте Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт.
Що відбувалось в аеропорту Кабула раніше
Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Оскільки регулярні авіарейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.
В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.
Останні новини з Афганістану
- 15 серпня "Талібан" захопив Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.
- Таліби запевняли, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.
- Бойовики 18 серпня відкрили вогонь по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 осіб.
- У МЗС ОАЕ заявили, що президент Ашраф Гані перебуває у них. У міністерстві оборони Афганістану заявили, що вимагатимуть арешту екслідера за втечу.