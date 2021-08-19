Участники радикального движения по состоянию на утро 19 августа контролируют внешний периметр здания аэропорта, ситуация внутри – не лучше.

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В аэропорту Кабула и дальше царит хаос

Талибы разгоняют афганцев, которые пытаются уехать из страны. На обнародованных с территории аэропорта видео слышны крики и выстрелы. Представители "Талибана" приказывают гражданам без паспортов и виз немедленно покинуть территорию аэропорта.

Талибы не дают афганцам возможности уехать: видео

Кроме этого, всю ночь на 19 августа тысячи женщин штурмовали здание аэропорта с надеждой покинуть страну.

Штурм аэропорта женщинами: смотрите видео

Подсчитали количество жертв

Издание Sky News со ссылкой на талибов сообщает, что с 15 августа в международном аэропорту Кабула погибли 12 человек. Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Обратите внимание! Ранее в Пентагоне заявили, что ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США уверяют, что готовы реагировать на потенциальные угрозы.

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