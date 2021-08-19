Участники радикального движения по состоянию на утро 19 августа контролируют внешний периметр здания аэропорта, ситуация внутри – не лучше.
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В аэропорту Кабула и дальше царит хаос
Талибы разгоняют афганцев, которые пытаются уехать из страны. На обнародованных с территории аэропорта видео слышны крики и выстрелы. Представители "Талибана" приказывают гражданам без паспортов и виз немедленно покинуть территорию аэропорта.
Талибы не дают афганцам возможности уехать: видео
Кроме этого, всю ночь на 19 августа тысячи женщин штурмовали здание аэропорта с надеждой покинуть страну.
Штурм аэропорта женщинами: смотрите видео
Подсчитали количество жертв
Издание Sky News со ссылкой на талибов сообщает, что с 15 августа в международном аэропорту Кабула погибли 12 человек. Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Боевики "Талибана" 15 августа захватили Кабул. Люди в стране были испуганы, так как талибы известны особенно жестокими наказаниями.
- Само радикальное движение уверяло, что не собирается совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.
- Однако 18 августа боевики открыли огонь по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. В результате погибли по меньшей мере 2 человека.