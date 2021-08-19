Фактично це стало першим значним проявом народного протистояння талібам.
Важливо Замість свята – постріли: у день незалежності Афганістану таліби відкрили вогонь по натовпу
Що відбувається в Афганістані 19 серпня
У день незалежності у багатьох містах Афганістану спалахнули протести проти бойовиків "Талібану". Один з протестів очолює жінка. Цей факт захоплює та водночас викликає занепокоєння, адже тепер їй може загрожувати розправа.
Люди, попри страх, почали виходити з будинків, брати національні прапори та влаштовувати демонстрації. І все це відбувається після того, як 19 серпня таліби обстріляли протестувальників в Асадабаді, що на сході країни, вбивши кількох людей.
Сотні людей вийшли на вулиці. Спочатку я був наляканий і не хотів іти, але коли побачив, що приєднався один з моїх сусідів, я взяв прапор, який був у мене вдома,
– розповів чоловік з Асадабаду.
Що відбувається на вулицях Афганістану: дивіться відео
Протести супроводжуються пострілами талібів: дивіться відео
Чоловік зняв прапор "Талібану": дивіться відео
Зазначимо, що акції з національним прапором у країні відбувались і 18 серпня. Адже таліби, окупувавши міста, почали зривати з будівель стяги.
Реакція талібів
Як пише CNN, 19 серпня "Талібан" проголосив перемогу над США. Згідно із заявою талібів, народ Афганістану переміг "над трьома пихатими імперіями 3 століття поспіль". Видання уточнює, що мовиться про:
- Велику Британію,
- СРСР,
- США.
Пізніше таліби звернулися до імамів по всьому Афганістану з закликом в ході п'ятничних молінь переконувати співгромадян співпрацювати з прийдешнім урядом країни.