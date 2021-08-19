Фактично це стало першим значним проявом народного протистояння талібам.

Важливо Замість свята – постріли: у день незалежності Афганістану таліби відкрили вогонь по натовпу

Що відбувається в Афганістані 19 серпня

У день незалежності у багатьох містах Афганістану спалахнули протести проти бойовиків "Талібану". Один з протестів очолює жінка. Цей факт захоплює та водночас викликає занепокоєння, адже тепер їй може загрожувати розправа.

Люди, попри страх, почали виходити з будинків, брати національні прапори та влаштовувати демонстрації. І все це відбувається після того, як 19 серпня таліби обстріляли протестувальників в Асадабаді, що на сході країни, вбивши кількох людей.

Сотні людей вийшли на вулиці. Спочатку я був наляканий і не хотів іти, але коли побачив, що приєднався один з моїх сусідів, я взяв прапор, який був у мене вдома,

– розповів чоловік з Асадабаду.

Що відбувається на вулицях Афганістану: дивіться відео

Протести супроводжуються пострілами талібів: дивіться відео

Чоловік зняв прапор "Талібану": дивіться відео

Зверніть увагу! 19 серпня афганці відзначають свою незалежність. У 1919 році країна вийшла з-під правління Британії.

Зазначимо, що акції з національним прапором у країні відбувались і 18 серпня. Адже таліби, окупувавши міста, почали зривати з будівель стяги.

Реакція талібів

Як пише CNN, 19 серпня "Талібан" проголосив перемогу над США. Згідно із заявою талібів, народ Афганістану переміг "над трьома пихатими імперіями 3 століття поспіль". Видання уточнює, що мовиться про:

Велику Британію,

СРСР,

США.

Пізніше таліби звернулися до імамів по всьому Афганістану з закликом в ході п'ятничних молінь переконувати співгромадян співпрацювати з прийдешнім урядом країни.