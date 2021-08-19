Фактически это стало первым значительным проявлением народного противостояния талибам.

Важно Вместо праздника – выстрелы: в день независимости Афганистана талибы открыли огонь по толпе

Что происходит в Афганистане 19 августа

В день независимости во многих городах Афганистана вспыхнули протесты против боевиков "Талибана". Один из протестов возглавляет женщина. Этот факт восхищает и одновременно вызывает беспокойство, ведь теперь ей может угрожать расправа.

Люди, несмотря на страх, начали выходить из домов, брать национальные флаги и устраивать демонстрации. И все это происходит после того, как 19 августа талибы обстреляли протестующих в Асадабаде, что на востоке страны, убив нескольких человек.

Сотни людей вышли на улицы. Сначала я был напуган и не хотел идти, но когда увидел, что присоединился один из моих соседей, я взял флаг, который был у меня дома,

– рассказал мужчина из Асадабада.

Что происходит на улицах Афганистана: смотрите видео

Протесты сопровождаются выстрелами талибов: смотрите видео

Мужчина снял флаг "Талибана": смотрите видео

Обратите внимание! 19 августа афганцы отмечают свою независимость. В 1919 году страна вышла из-под правления Британии.

Отметим, что акции с национальным флагом в стране проходили и 18 августа. Ведь талибы, оккупировав города, начали срывать со зданий стяги.

Реакция талибов

Как пишет CNN, 19 августа "Талибан" провозгласил победу над США. Согласно заявлению талибов, народ Афганистана побеждал "три напыщенные империи три века подряд". Издание уточняет, что речь о:

Великобритании,

СССР,

США.

Позже талибы обратились к имамам по всему Афганистану с призывом в ходе пятничных молений убеждать сограждан сотрудничать с будущим правительством страны.