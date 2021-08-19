Пока доподлинно неизвестно, стали ли люди жертвами именно стрельбы. Так как сразу после этого возникла сильная давка.

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В Джелалабаде талибы стреляли по демонстрантам

В Джелалабаде день Независимости тоже закончился трагически. Талибы начали стрелять в людей, которые размахивали флагом Афганистана. Жертвами, по предварительной информации, стали 3 человек.

Люди проводят акции с национальным флагом

Афганский флаг несли и участники демонстрации в Кабуле. Они размахивали стягом, проходя мимо талибов. Демонстранты, среди которых были и женщины, выкрикивали: "Наш флаг – наша идентичность".

Отметим, что акции с национальным флагом в стране проходили и 18 августа. Потому что талибы, оккупировав города, начали срывать со зданий стяги. Первый вице-президент страны Амрулла Салех поддержал протестующих публикацией в соцсетях.

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Что известно о Дне независимости Афганистана? 19 августа 1919 года Афганистан стал независимым. Страна вышла из-под правления Британии.

Кратко о ситуации в Афганистане: