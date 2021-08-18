Он является одним из основателей движения "Талибан" и главой политического офиса движения. Абдул Гани Барадар был близким другом основателя талибов Мохамеда Омара.

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Становление Барадара как лидера

Подниматься по политической лестнице Абдул Гани Барадар начал после выхода советских войск. В конце 1990 годов Барадар занимал должность губернатора талибов в нескольких провинциях. Он был из тех лидеров, которые применяли репрессии и насилие.

По словам сотрудника ООН, в первые годы войны, когда талибы начали собираться, Барадар был особенно взбешен авиаударом США. Во время обстрела погибли десятки людей, в том числе и его родственники.

В 2010 Барадара арестовали: его захватила в плен пакистанская разведка. 8 лет он жил в тюрьме строгого режима. Его приспешники, как пишут СМИ, несколько обеспокоены психологическими настроениями будущего лидера.

О Барадаре В Афганистан после изгнания вернулся сооснователь "Талибана"

Бывший немецкий дипломат и аналитик Томас Руттиг заявил, что годы, проведенные Барадаром в пакистанской тюрьме, повысили его политическую легитимность. Он отметил, что Барадар оказался более влиятельным, чем ожидалось, и "развил и продемонстрировал политическое понимание".

Впоследствии Барадара выпустили из тюрьмы по просьбе лидеров США и Афганистана. Абдул Гани Барадар прилетел в Кандагар ночью 17 августа.

Помпезная встреча Барадара в Кандагаре

Мулла Барадар прибыл из Катара, где вел переговоры с США, а затем с афганскими мирными переговорщиками. Он вошел в Кандагар в сопровождении внедорожников и мотополиции.



Встреча Абдула Гани Бардара в Кандагаре / Фото EPA

Его шествие сопровождали фейерверки и тысячи афганцев. По крайней мере несколько из них шли толпой с гранатометами. Люди приветствовали его, размахивая флагами "Талибана".

Что известно о Барадаре

Источник: Википедия