Он является одним из основателей движения "Талибан" и главой политического офиса движения. Абдул Гани Барадар был близким другом основателя талибов Мохамеда Омара.
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Становление Барадара как лидера
Подниматься по политической лестнице Абдул Гани Барадар начал после выхода советских войск. В конце 1990 годов Барадар занимал должность губернатора талибов в нескольких провинциях. Он был из тех лидеров, которые применяли репрессии и насилие.
По словам сотрудника ООН, в первые годы войны, когда талибы начали собираться, Барадар был особенно взбешен авиаударом США. Во время обстрела погибли десятки людей, в том числе и его родственники.
В 2010 Барадара арестовали: его захватила в плен пакистанская разведка. 8 лет он жил в тюрьме строгого режима. Его приспешники, как пишут СМИ, несколько обеспокоены психологическими настроениями будущего лидера.
О Барадаре В Афганистан после изгнания вернулся сооснователь "Талибана"
Бывший немецкий дипломат и аналитик Томас Руттиг заявил, что годы, проведенные Барадаром в пакистанской тюрьме, повысили его политическую легитимность. Он отметил, что Барадар оказался более влиятельным, чем ожидалось, и "развил и продемонстрировал политическое понимание".
Впоследствии Барадара выпустили из тюрьмы по просьбе лидеров США и Афганистана. Абдул Гани Барадар прилетел в Кандагар ночью 17 августа.
Помпезная встреча Барадара в Кандагаре
Мулла Барадар прибыл из Катара, где вел переговоры с США, а затем с афганскими мирными переговорщиками. Он вошел в Кандагар в сопровождении внедорожников и мотополиции.
Встреча Абдула Гани Бардара в Кандагаре / Фото EPA
Его шествие сопровождали фейерверки и тысячи афганцев. По крайней мере несколько из них шли толпой с гранатометами. Люди приветствовали его, размахивая флагами "Талибана".
Что известно о Барадаре
Источник: Википедия
- Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем муллы Мохамеда Омара, который в 1996 – 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.
- В 2010 – 2018 годах соучредитель исламистского движения находился в пакистанской тюрьме.
- Его отпустили для проведения мирных переговоров с США.
- Соглашение о выводе американских военных в начале 2020 года подписал именно Мулла Барадар.