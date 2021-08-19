Об этом рассказал верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Хосеп Боррель. Он убежден, что Евросоюз должен развивать дипломатические отношения вместе со странами-единомышленниками.

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Россия и Китай не закроют свои посольства

Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал "Талибан", Россия также сделает это. Они не закроют свои посольства, наоборот, будут расширять свое присутствие. И это изменит геополитический баланс влияния,

– отметил Боррель.

Операция международных сил была провалена

Боррель не скрывает: операция международных сил в Афганистане провалилась. Министры иностранных дел ЕС уже обсудили ситуацию на заседании 17 августа. Дипломаты считают, что в новом правительстве должны быть и представители предыдущих афганских властей. Такая перспектива, говорит Боррель, – очень сомнительна.

Обратите внимание! Сейчас главная задача ЕС – вывезти из Афганистана людей, которые работали на Евросоюз. Три сотни из них до сих пор не могут добраться до аэропорта в Кабуле.

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В России ответили на заявление Борреля

Между тем, в России уже успели удивиться словам верховного представителя ЕС. Заместитель главы российского МИД Александр Грушко дерзко заявил, что, мол, "пусть попробуют не дать влиять".

Больше всего удивляет то, что, несмотря на то, что произошло, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей как объекты собственной политики. Пожалуй, Брюссель исходит из того, что после побега США и союзников из Афганистана, "Талибан" будет беспрекословно выполнять все указания из Брюсселя,

– сказал Грушко.

Китай считает талибов более рациональными

В Китае зато уже сообщили, что считают талибов "более рациональными", чем они были 20 лет назад. Официальный Пекин призвал другие государства быть объективными в оценке ситуации в Афганистане.

Когда мы сталкиваемся с проблемой, то должны полагаться не только на то, что произошло в прошлом, но и на то, что происходит сейчас. Не следует только прислушиваться к тому, что говорят, а договориться, и что делают,

– заявили в МИД Китая.

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