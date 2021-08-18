Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала. Пока неизвестно, насколько население Афганистана поддерживает талибов.
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Как население относится к террористам
По мнению Данилова, талибам было достаточно легко осваивать территорию Афганистана. Они создали представление у армейцев и руководителей провинций и локальных администраций о том, что якобы уже выиграли.
Большинство решило, что они, то есть талибы, выигрывают и поэтому не надо сопротивляться,
– подчеркнул он.
Однако Данилов убежден, что действия террористов "Талибана" в Афганистане поддерживает меньшинство.
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Данилов рассказал о ситуации в Афганистане: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну еще 15 августа. Только через 3 дня в ОАЭ заявили, что они приняли бывшего афганского лидера.
- Талибы 18 августа открыли огонь по мирным людям в афганской провинции Нангархар. От обстрелов умерли по меньшей мере 2 человека.
- Военный самолет Нидерландов, который направили в Афганистан для эвакуации граждан, не смог взять на борт ни одного пассажира. Причиной стал хаос в аэропорту Кабула.
- Из Афганистана пытаются эвакуировать примерно 150 украинцев. За ними уже прибыл самолет, но он не может вылететь. Причиной является то, что пока нет безопасного коридора и разрешения на взлет.