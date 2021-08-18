Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала. Пока неизвестно, насколько население Афганистана поддерживает талибов.

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Как население относится к террористам

По мнению Данилова, талибам было достаточно легко осваивать территорию Афганистана. Они создали представление у армейцев и руководителей провинций и локальных администраций о том, что якобы уже выиграли.

Большинство решило, что они, то есть талибы, выигрывают и поэтому не надо сопротивляться,

– подчеркнул он.

Однако Данилов убежден, что действия террористов "Талибана" в Афганистане поддерживает меньшинство.

Обратите внимание! Новым главой Афганистана может стать мулла Абдул Гани Барадар. Он является одним из основателей движения "Талибан" и главой политического офиса движения.

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