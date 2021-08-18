Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу. Наразі невідомо, наскільки населення Афганістану підтримує талібів.

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Як населення ставиться до терористів

На думку Данилова, талібам було достатньо легко опановувати територію Афганістану. Вони створили уявлення в армійців та керівників провінцій й локальних адміністрацій про те, що начебто вже виграли.

Більшість вирішила, що вони, тобто таліби, виграють і тому не треба пручатися,

– наголосив він.

Однак Данилов переконаний, що дії терористів "Талібану" в Афганістані підтримує меншість.

Зверніть увагу! Новим главою Афганістану може стати мулла Абдул Гані Барадар. Він є одним із засновників руху "Талібан" і головою політичного офісу руху.

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