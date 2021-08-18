Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу. Наразі невідомо, наскільки населення Афганістану підтримує талібів.
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Як населення ставиться до терористів
На думку Данилова, талібам було достатньо легко опановувати територію Афганістану. Вони створили уявлення в армійців та керівників провінцій й локальних адміністрацій про те, що начебто вже виграли.
Більшість вирішила, що вони, тобто таліби, виграють і тому не треба пручатися,
– наголосив він.
Однак Данилов переконаний, що дії терористів "Талібану" в Афганістані підтримує меншість.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну ще 15 серпня. Тільки через 3 дні в ОАЕ заявили, що вони прийняли колишнього афганського лідера.
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- Військовий літак Нідерландів, який направили в Афганістан для евакуації громадян, не зміг взяти на борт жодного пасажира. Причиною став хаос в аеропорту Кабула.
- З Афганістану намагаються евакуювати приблизно 150 українців. За ними вже прибув літак, але він не може вилетіти. Причиною є те, що поки немає безпечного коридору та дозволу на зліт.