Наразі достеменно невідомо, чи люди стали жертвами саме стрілянини. Адже одразу після цього виникла сильна тиснява.
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У Джелалабаді таліби стріляли по демонстрантах
У Джелалабаді день незалежності теж завершився трагічно. Таліби почали стріляти у людей, що розмахували прапором Афганістану. Жертвами, за попередньою інформацією, стали 3 осіб.
Люди проводять акції з національним прапором
Афганський прапор несли і учасники демонстрації у Кабулі. Вони розмахували стягом, проходячи повз талібів. Демонстранти, серед яких були і жінки, вигукували: "Наш прапор – наша ідентичність".
Зазначимо, що акції з національним прапором у країні відбувались і 18 серпня. Адже таліби, окупувавши міста, почали зривати з будівель стяги. Перший віцепрезидент країни Амрулла Салех підтримав протестувальників дописом у соцмережах.
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Що відомо про день незалежності Афганістану?19 серпня 1919 року Афганістан став незалежним. Країна вийшла з-під правління Британії.
Коротко про ситуацію в Афганістані:
- Таліби окупували столицю країни – Кабул.
- Президент Ашраф Гані покинув Афганістан, начебто, аби не допустити кровопролиття.
- В Афганістан повернувся ватажок "Талібану" Абдул Гані Барадар.
- Афганці пробують втекти з країни, на летовищі в Кабулі панує цілковитий хаос.
- Міжнародний валютний фонд заблокував Афганістану доступ до коштів.