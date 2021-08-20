Таку інформацію ЗМІ отримали від джерел, знайомих з ситуацією. Група американських дипломатів направила секретну телеграму Блінкену.

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Які екстрені заходи пропонували дипломати

У ній держсекретаря просили вжити термінових заходів, адже ситуація в Афганістані стрімко погіршувалась після виведення американських військ.

Дипломати пропонували екстрено підготувати документи для тих афганців, які співпрацювали з урядом США. При цьому, наголосили джерела, попередні рекомендації та попередження начебто ігнорувались.

Важливо! Телеграму підписали більше ніж 10 дипломатів. Головною була пропозиція розпочати програму біометричної реєстрації афганців. Мовиться про тих, що претендуватимуть на спеціальні імміграційні візи або статус біженців.

У США офіційно підтвердили, що телеграма була

Такий крок міг би значно зекономити час. Держдеп на це відповідь дав, до деяких рекомендацій дослухались, інші – не взяли до уваги.

Зазначимо, що заступник радника США з нацбезпеки Джон Файнер підтвердив, що записка справді була. Проте у ній говорилось саме про можливу катастрофу в Афганістані вже після виведення військ США. Це сталось значно раніше, ніж мовилось у документі.

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Що відомо про виведення американських військ з Афганістану? Незважаючи на критичну ситуацію в країні, американська місія має теоретично покинути Афганістан Незважаючи на критичну ситуацію в країні, американська місія має теоретично покинути Афганістан вже до 31 серпня . За словами президента Байдена, військові залишатимуться в країні доти, доки триватиме евакуація американців та афганців, що з ними співпрацюють. Щодня планують вивозити з країни по 5 – 7 тисяч осіб.

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