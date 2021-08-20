Таку інформацію ЗМІ отримали від джерел, знайомих з ситуацією. Група американських дипломатів направила секретну телеграму Блінкену.
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Які екстрені заходи пропонували дипломати
У ній держсекретаря просили вжити термінових заходів, адже ситуація в Афганістані стрімко погіршувалась після виведення американських військ.
Дипломати пропонували екстрено підготувати документи для тих афганців, які співпрацювали з урядом США. При цьому, наголосили джерела, попередні рекомендації та попередження начебто ігнорувались.
У США офіційно підтвердили, що телеграма була
Такий крок міг би значно зекономити час. Держдеп на це відповідь дав, до деяких рекомендацій дослухались, інші – не взяли до уваги.
Зазначимо, що заступник радника США з нацбезпеки Джон Файнер підтвердив, що записка справді була. Проте у ній говорилось саме про можливу катастрофу в Афганістані вже після виведення військ США. Це сталось значно раніше, ніж мовилось у документі.
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Що відомо про виведення американських військ з Афганістану?Незважаючи на критичну ситуацію в країні, американська місія має теоретично покинути Афганістан вже до 31 серпня. За словами президента Байдена, військові залишатимуться в країні доти, доки триватиме евакуація американців та афганців, що з ними співпрацюють. Щодня планують вивозити з країни по 5 – 7 тисяч осіб.
Головне про ситуацію в Афганістані
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- Президент країни Ашраф Гані виїхав, начебто аби запобігти кровопролиттю.
- Афганці пробують масово втекти, побоюючись режиму талібів. В аеропортах, де вже заборонили цивільну авіацію, хаос.
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