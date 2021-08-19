Саме тому афганці просять про допомогу різних країн, зокрема й України.

Актуально Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію

Що відбувається в аеропорту Кабула

Потрапити на територію летовища надзвичайно важко. А ті, хто все ж зробив це, під кулями чекають евакуації чи бодай якоїсь можливості вилетіти з Афганістану. Усі вони – тікають від нового режиму талібів, що захопили владу в країні 15 серпня.

Афганці закликають українську владу допомогти їм виїхати. Дехто з них тримає таблички з написом Ukraine та благає про допомогу.

З нами жінки та діти. Рятуйте нас,

– сказав один з афганців.

Афганець просить допомоги в української влади: дивіться відео

Чи може Україна прихистити афганців

Офіційної позиції української влади щодо цього питання наразі немає. Але Україна спрямувала всі сили, аби евакуювати з Афганістану своїх громадян. Раніше для евакуації 150 українців вилетів літак Міноборони.

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Голова афганських громад в Україні Абдул Баяні заявив, що в афганців просто немає можливості покинути країну. За його словами, більшість жителів Кабула та інших міст зараз просто намагаються не виходити з дому, тому що їм страшно. Відносно пощастило тим, хто встиг закупитися продуктами., тому що зараз в країні практично нічого не працює.

Цікаво! Баяні вважає, що таліби не зможуть довго утримувати владу, адже вони не вміють керувати країною.

Зауважимо, що таліби всіма силами намагаються перешкодити на шляху біженців до евакуаційних рейсів. Людей б'ють трубами із пластику та стріляють у повітря, аби розігнати охочих виїхати із країни.