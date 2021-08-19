Саме тому афганці просять про допомогу різних країн, зокрема й України.
Актуально Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію
Що відбувається в аеропорту Кабула
Потрапити на територію летовища надзвичайно важко. А ті, хто все ж зробив це, під кулями чекають евакуації чи бодай якоїсь можливості вилетіти з Афганістану. Усі вони – тікають від нового режиму талібів, що захопили владу в країні 15 серпня.
Афганці закликають українську владу допомогти їм виїхати. Дехто з них тримає таблички з написом Ukraine та благає про допомогу.
З нами жінки та діти. Рятуйте нас,
– сказав один з афганців.
Афганець просить допомоги в української влади: дивіться відео
Чи може Україна прихистити афганців
Офіційної позиції української влади щодо цього питання наразі немає. Але Україна спрямувала всі сили, аби евакуювати з Афганістану своїх громадян. Раніше для евакуації 150 українців вилетів літак Міноборони.
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Голова афганських громад в Україні Абдул Баяні заявив, що в афганців просто немає можливості покинути країну. За його словами, більшість жителів Кабула та інших міст зараз просто намагаються не виходити з дому, тому що їм страшно. Відносно пощастило тим, хто встиг закупитися продуктами., тому що зараз в країні практично нічого не працює.
Зауважимо, що таліби всіма силами намагаються перешкодити на шляху біженців до евакуаційних рейсів. Людей б'ють трубами із пластику та стріляють у повітря, аби розігнати охочих виїхати із країни.