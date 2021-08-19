Біженці не мають можливості сісти у літаки. Адже аеродром столиці взяли в "залізне кільце".

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Як таліби перешкоджають евакуації

За інформацією британського видання, 17 серпня один із літаків зміг злетіти лише з половиною від очікуваної кількості людей. Це сталось, тому що понад 70 осіб, зокрема британці та афганці, не змогли дістатись до аеропорту.

Таліби всіма силами намагаються перешкодити на шляху біженців до евакуаційних рейсів. Людей б'ють трубами із пластику. А також – стріляють у повітря, аби розігнати охочих виїхати із країни.

Відзначимо! Не пускають до аеропорту навіть тих людей, які мають дозвіл на евакуацію.

Яка ситуація в аеропорту Кабула

Вже кілька днів ситуація в аеропорту столиці Афганістану залишається дуже складною.

Таліби контролюють і територію поза будівлею, і всередині.

У мережі регулярно з'являються відео поблизу аеродрому, на яких чути постріли та крики.

У ніч з 18 на 19 серпня тисячі жінок хотіли покинути країну, тому штурмували будівлю.

За інформацією видання Sky News, від 15 по 18 серпня в аеропорті загинули 12 людей – через тисняву та вогнепальні рани.

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