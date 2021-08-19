Беженцы не имеют возможности сесть в самолеты. Ведь аэродром столицы взяли в "железное кольцо".

Стоит прочитать Талибы не забудут, что Россия уничтожала мусульман в Чечне, – журналист о ситуации в Афганистане

Как талибы препятствуют эвакуации

По информации британского издания, 17 августа один из самолетов смог взлететь только с половиной от ожидаемого количества людей. Это произошло, потому что более 70 человек, в том числе британцы и афганцы не смогли добраться до аэропорта.

Талибы всеми силами пытаются помешать на пути беженцев к эвакуационным рейсам. Людей бьют трубами из пластика. А также – стреляют в воздух, чтобы разогнать желающих выехать из страны.

Отметим! Не пускают в аэропорт даже тех людей, которые имеют разрешение на эвакуацию.

Какова ситуация в аэропорту Кабула

Уже несколько дней ситуация в аэропорту столицы Афганистана остается очень сложной.

Талибы контролируют и территорию за зданием, и внутри.

В сети регулярно появляются видео вблизи аэродрома, на которых слышны выстрелы и крики.

В ночь с 18 на 19 августа тысячи женщин хотели покинуть страну, потому штурмовали здание.

По информации издания Sky News, от 15 по 18 августа в аэропорту погибли 12 человек – из-за давки и огнестрельных ран.

Эвакуация людей из Афганистана: последние новости