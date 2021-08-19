Беженцы не имеют возможности сесть в самолеты. Ведь аэродром столицы взяли в "железное кольцо".
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Как талибы препятствуют эвакуации
По информации британского издания, 17 августа один из самолетов смог взлететь только с половиной от ожидаемого количества людей. Это произошло, потому что более 70 человек, в том числе британцы и афганцы не смогли добраться до аэропорта.
Талибы всеми силами пытаются помешать на пути беженцев к эвакуационным рейсам. Людей бьют трубами из пластика. А также – стреляют в воздух, чтобы разогнать желающих выехать из страны.
Какова ситуация в аэропорту Кабула
- Уже несколько дней ситуация в аэропорту столицы Афганистана остается очень сложной.
- Талибы контролируют и территорию за зданием, и внутри.
- В сети регулярно появляются видео вблизи аэродрома, на которых слышны выстрелы и крики.
- В ночь с 18 на 19 августа тысячи женщин хотели покинуть страну, потому штурмовали здание.
- По информации издания Sky News, от 15 по 18 августа в аэропорту погибли 12 человек – из-за давки и огнестрельных ран.
Эвакуация людей из Афганистана: последние новости
- Великобритания планирует приютить более 20 тысяч беженцев.
- Германия не сможет принять всех желающих уехать из Афганистана. По словам канцлера Ангелы Меркель, надо помочь соседним государствам, куда будут прибывать беженцы.
- Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино заявил, что страна примет до 20 тысяч человек.
- Украина сконцентрирована на том, чтобы в первую очередь помочь своим гражданам покинуть захваченную страну. В то же время общественные организации, в частности в Харькове, заявили о своей готовности помочь беженцам и приютить их.