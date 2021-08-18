Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале. Сейчас ситуация в Афганистане становится более сложной.

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Власти Китая, по мнению Фараджаллаха, все равно, кто находится у власти в Афганистане. Главное, что им нужно – это сохранение экономического интереса.

У Китая нет никаких политических амбиций в отношении Китая или талибов,

– сказал журналист.

Фараджаллах: Россия понимает, что долго не может управлять талибами

В то же время он обратил внимание на то, что Россия с начала захвата власти "Талибаном" начала заявлять на официальном уровне об "американских экспериментах" и последствиях "демократии США". Это действительно серьезное поражение для Вашингтона, сказал Фараджаллах.

Однако он добавил, что теплые отношения между Россией и талибами долго не продлятся, так как у них совершенно разные интересы.

"Видение одной стороны – Исламский Эмират и они (талибы – 24 канал) не забудут, что Россия уничтожала мусульман в Чечне и Дагестане. В то же время Россия понимает, что долго не может управлять талибами, а просто временно их использует, чтобы дразнить США", – отметил главный редактор портала "Украина по-арабски".

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Ситуация в Афганистане: коротко