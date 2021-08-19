Військові залишатимуться в Афганістані, поки триває евакуація американців. Про це заявив президент США Джо Байден.

Читайте також Ветерани армії США відреагували на ситуацію в Афганістані – Голос Америки

Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня,
– сказав Байден.

Чому це може статись пізніше

Однак президент визнав, що місія може зайняти й більше часу, якщо ще триватиме евакуація. Річ у тім, що мають вивезти 10 – 15 тисяч американців. Однак є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.

За словами Байдена, якщо щодня будуть евакуювати до 5 – 7 тисяч людей в день, то війська вийдуть до 31 серпня.

Він додав, що обов'язок США полягає в тому, аби вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан. Крім того, чиновник зазначив, "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "є деякі труднощі".

Військові США в Афганістані: що відомо

  • Американські військові увійшли до Афганістану близько 20 років тому після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
  • У 2011 році в Афганістані було 98 тисяч військових, але на початку 2021 року цю кількість скоротили.
  • У лютому 2020 року США уклали мирну угоду з "Талібаном", яка передбачала виведення американських військ з країни протягом 14 місяців.
  • У травні 2021 року Байден анонсував, що війська покинуть Афганістан до 11 вересня.

Поточна ситуація в Афганістані

  • Таліби з кінця липня поступово захоплювали провінції Афганістану, а 15 серпня 2021 року почало наступ на Кабул.
  • Влада здала місто без бою, щоб уникнути жертв. Президент Ашраф Гані зрікся влади та втік. Зараз він перебуває в ОАЕ.
  • 17 серпня 2021 року голови МЗС країн-членів Європейського Союзу визнали перемогу талібів у війні.
  • У Афганістан з вигнання повернувся співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.
  • Бойовики оголосили загальну амністію для урядовців та закликали всіх повертатись до буденного життя.