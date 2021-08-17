Представник бойовиків Сухаіл Шахін заявив, що військові США повинні покинути Афганістан до 11 вересня 2021 року. При цьому він каже, що американці мають зробити це якомога швидше.

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Шахін стверджує, що США порушили домовленості, досягнуті з талібами у Досі у лютому 2020 року. Мовляв, порушення полягає у відтермінуванні виведення військ до 11 вересня.

Військові США в Афганістані: що відомо

Американські військові увійшли до Афганістану близько 20 років тому після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Основними противниками США був рух "Талібан". Тоді він теж контролював країну.

У 2011 році кількість військових США в Афганістані сягала 98 тисяч, але на початку 2021 року цю кількість скоротили.

У лютому 2020 року США уклали мирну угоду з "Талібаном". Вона передбачала, що Америка мала 14 місяців, аби вийти з Афганістану.

У травні 2021 року президент Джо Байден анонсував, що війська США покинуть Афганістан до 11 вересня.

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