В мемуарах министра обороны при Буше и при Обаме Роберта Гейтса детально рассказывается, как настойчиво стремился обеспечить вывод войск курировавший внешнюю политику вице-президент Джозеф Байден. То и есть и демократы и республиканцы были едины в вопросе вывода войск уже начиная с 2009 года.

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Что же мешало это сделать до 2021-го?

Мешало непонимание сценария дальнейшего будущего Афганистана и отсутствие стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке. Какие же проблемы не давали возможность принять окончательное решение?

1. США должны были решить грандиозную задачу создания с нуля нового государства. Строить демократию в родо-племенной среде, с неграмотным населением, живущим по шариатским понятиям, отсутствием гражданского общества, наркомафией, и уничтоженной экономикой. И самое главное – афганская нация, которой было бы нужно такое демократическое государство, сама по себе не сложилась. Так что не стоит обвинять афганцев в том, что они не стали все как один на защиту новой власти – государство в Афганистане оставалось сугубо американским проектом, с очень узкой социальной базой из числа образованного населения.

2. США хотели, чтоб Афганистан сам себя защищал, но они создали при этом совершенно небоеспособную армию. Получив задачу показать количественный рост в обмен на доступ к ресурсам, местные вожди устроили показуху. Афганское руководство развернуло 26 бригад, 8 батальонов спецназа, авиацию, отдельные структуры, многочисленную полицию, и все это по численности намного превосходило отряды Талибана. Но необоснованно раздутая армия стала кормушкой для бездельников, безработных и воров, а немногие грамотные люди в ней не могли изменить общую ситуацию. Эта армия воевала охраняя самих себя на базах, за исключением нескольких батальонов спецназа, под контролем американцев, которые обеспечивали логистику, управление, разведку, огневую поддержку. Афганской армии нельзя было доверять самостоятельную войну с Талибаном.

3. США не имели средств для реформ в Афганистане, поскольку почти сразу в 2003-м году вступили в войну в Ираке. Ирак забрал ресурсы на модернизацию Афганистана. В результате планы реформ США в Афганистане не получили необходимого финансирования и персонала.

4. США не могли уничтожить Талибан – врага новой афганской власти. Основа Талибана – пуштунские племена Афганистана и Пакистана. США уничтожали наиболее активные террористические группировки, но воевать с пуштунами США не собирались, и Талибан сохранял базы в Пакистане для регенерации и продолжения войны за власть в Афганистане.

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Эти четыре фактора и тормозили всегда президентов в Вашингтоне.

Но 29 февраля 2020-го президент Трамп с прицелом на президентские выборы подписал соглашение с Талибаном в Дохе. Это соглашение просто подорвало авторитет американцев, которые по сути признали своего главного врага в Афганистане субъектом переговоров. По этому плану американские войска выводились из Афганистана в мае 2021-го. Трамп нанес сокрушительный удар по репутации США в Афганистане и сильно повысил влияние Талибана.

Хитрость была только в том, что дата вывода была уже после президентских выборов в США. То есть Трамп окончательное решение вопроса он перенес на следующий президентский срок. И, конечно, у нового президента Байдена было достаточно времени, чтобы изменить решение Трампа, тем более, что Талибан договоренности постоянно нарушал и поводов разорвать договор было достаточно.

Сценариев вывода войск было несколько. Мягкий сценарий, о котором еще в 2011-м писал Гейтс – это сохранение американцами разведки, логистики, авиационной поддержки, точечные контртеррористические удары спецназа, при увеличении финансирования правительства и афганской армии. И соглашение в Дохе такой вариант действий сохраняли.

К сожалению, Байден принял самый жесткий радикальный сценарий. Вывод войск последовал полный, афганская армия оказалась без огневой поддержки американской авиации, при этом финансирование афганской армии было сокращено – по плану 2020 года было заложено всего 3,3 миллиарда долларов, более чем на миллиард меньше, чем в 2019-м.

Поэтому политическую ответственность за провал в Афганистане несут оба президента – и Трамп и Байден. Однако моральная ответственность за это паническое бегство, за людей, падающих с самолетов, за полный крах всего американского проекта в Афганистане все-таки на Байдене. Он допустил трагическую ошибку в последствиях вывода войск, и это бегство теперь будет поучительным символом недалекой стратегии великой Америки – страны с великими идеалами и ресурсами, которые также далеко не всегда умеет правильно применить.