Представитель боевиков Сухаил Шахин заявил, что военные США должны покинуть Афганистан до 11 сентября 2021 года. При этом он говорит, что американцы должны сделать это как можно быстрее.

Читайте также Байден или Трамп: кто виноват в катастрофе в Афганистане

Шахин утверждает, что США нарушили договоренности, достигнутые с талибами в Дохе в феврале 2020 года. Мол, нарушение заключается в отсрочке вывода войск до 11 сентября.

Военные США в Афганистане: что известно

Американские военные вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Основным противником США было движение "Талибан". Тогда оно тоже контролировало страну.

В 2011 году количество военных в Афганистане достигала 98 тысяч, но в начале 2021 года это количество сократили.

В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном". Оно предусматривало, что Америка имела 14 месяцев, чтобы выйти из Афганистана.

В мае 2021 года президент Джо Байден анонсировал, что войска США покинут Афганистан до 11 сентября.

Талибы взяли под контроль Афганистан: главное