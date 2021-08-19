Военные будут оставаться в Афганистане, пока продолжается эвакуация американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа,

– сказал Байден.

Почему это может произойти позже

Однако президент признал, что миссия может занять и больше времени, если еще будет продолжаться эвакуация. Дело в том, что должны вывезти 10 – 15 тысяч американцев. Однако есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

По словам Байдена, если ежедневно будут эвакуировать до 5 – 7 тысяч человек в день, то войска выйдут до 31 августа.

Он добавил, что обязанность США заключается в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан. Кроме того, чиновник отметил, "Талибан" сейчас сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "есть некоторые трудности".

Обратите внимание! Ранее группировка "Талибан" пообещала не атаковать американских военных в Афганистане. Однако только при условии, если те покинут страну до 11 сентября.

Военные США в Афганистане: что известно

Американские военные вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В 2011 году в Афганистане было 98 тысяч военных, но в начале 2021 года это количество сократили.

В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном", которое предусматривало вывод американских войск из страны в течение 14 месяцев.

В мае 2021 года Байден анонсировал, что войска покинут Афганистан до 11 сентября.

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