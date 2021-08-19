Военные будут оставаться в Афганистане, пока продолжается эвакуация американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Читайте также Ветераны армии США отреагировали на ситуацию в Афганистане – Голос Америки
Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа,
– сказал Байден.
Почему это может произойти позже
Однако президент признал, что миссия может занять и больше времени, если еще будет продолжаться эвакуация. Дело в том, что должны вывезти 10 – 15 тысяч американцев. Однако есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.
По словам Байдена, если ежедневно будут эвакуировать до 5 – 7 тысяч человек в день, то войска выйдут до 31 августа.
Он добавил, что обязанность США заключается в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан. Кроме того, чиновник отметил, "Талибан" сейчас сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "есть некоторые трудности".
Военные США в Афганистане: что известно
- Американские военные вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
- В 2011 году в Афганистане было 98 тысяч военных, но в начале 2021 года это количество сократили.
- В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном", которое предусматривало вывод американских войск из страны в течение 14 месяцев.
- В мае 2021 года Байден анонсировал, что войска покинут Афганистан до 11 сентября.
Текущая ситуация в Афганистане
- Талибы с конца июля постепенно захватывали провинции Афганистана, а 15 августа 2021 года начали наступление на Кабул.
- Власти сдали город без боя, чтобы избежать жертв. Президент Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал. Сейчас он находится в ОАЭ.
- 17 августа 2021 года главы МИД стран-членов Европейского Союза признали победу талибов в войне.
- В Афганистан из изгнания вернулся сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.
- Боевики объявили всеобщую амнистию для чиновников и призвали всех возвращаться к будничной жизни.