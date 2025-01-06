Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Может ли Дональд Трамп остановить войну

Владимир Зеленский объяснил, что после окончания срока полномочий Дональда Трампа Путин снова может прийти в Украину с войной.

Он (Трамп, – 24 Канал) может остановить Путина, потому что Путин его боится. Это факт. Но он президент демократической страны, и его срок ограничен. Если, например, он придет на четыре года, а на пятый Путин начнет войну, то станет ли Трампу легче от того, что при его правлении войны не было, но после него Украину уничтожили?

– сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Путин "не дурак", именно поэтому он может подготовиться и учесть собственные ошибки: в России будет большое количество оружия и многочисленная армия.

И вы думаете, что после такого унижения – 4 года не было войны, он не добил нас – он вернется и будет бороться только с нами? Он уничтожит все вокруг. А если есть риск, что Трамп выйдет из НАТО – Путин уничтожит Европу,

– подытожил президент Украины.

К слову, в новом интервью Зеленский также заявил, что первые переговоры об окончании войны будут именно с Дональдом Трампом. По его словам, если президент США предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.