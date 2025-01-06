Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Что Зеленский думает о визите в США на инаугурацию Трампа

Так, в интервью Лекс Фридман пригласил Зеленского посетить инаугурацию Трампа. На это президент Украины заявил, что хотел бы, однако решение будет принимать в зависимости от того, что будет происходить в Украине.

Но, честно, ну, я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что зачастую мировых лидеров не приглашают на инаугурацию президентов США. Однако есть руководители стран, которые сами по себе могут приехать – по собственному желанию.

"Я знаю темперамент некоторых таких людей. Они могут сами приехать. Для меня это очень трудно. Я такой человек, я знаете, я в гости без приглашения не могу", – сказал украинских гарант.

Владимир Зеленский добавил, что это Путин пришел в Украину, хотя его не приглашали, а сам он так не может.

К слову, в том же интервью Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп будет первым президентом, который прилетит в Украину самолетом после окончания войны. По мнению украинского лидера, это было бы символично.