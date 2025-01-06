Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману. Он отметил, что главе Кремля не важен народ, а только его ближайшее окружение.

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"Путин убивает россиян с любовью к себе"

Владимир Зеленский резко раскритиковал российского президента Владимира Путина, отметив, что тот не имеет никакой любви к своему народу.

Ты сейчас о чем говоришь? Кто любит свою страну? Путин?

– спросил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что для Путина понятие "своя страна" теряет всякий смысл.

Он Украину вдруг посчитал своей страной. И что такое его страна? Объясни. А завтра он скажет Америка,

– добавил он.

Зеленский также отметил зверства России в отношении народов, вспоминая чеченцев в качестве примера.

Он их убивал с любовью? Думаю, б**ть, в объятиях. Нельзя на чужую землю отправить своих людей умирать, зная, что они будут умирать,

– сказал он.

Зеленский уточнил, что Путин отправляет своих граждан на смерть не для защиты своей родины, а для выполнения своих личных амбиций.

Он также обратил внимание на гибель россиян в различных конфликтах, начатых Путиным.

Чечня – отправил, Сирия – отправил, Африка – отправил, Грузия – отправил, Украина – отправил,

– подчеркнул президент Украины.

По его словам, сейчас в Украине уже более 700 тысяч военных армии России убито или ранено, и Путин несмотря на это, продолжает называть их "русскими", даже тех, кто не умеет говорить по-русски.