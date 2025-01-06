Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману. Он отметил, что главе Кремля не важен народ, а только его ближайшее окружение.
Читайте также Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину после войны, - Зеленский
"Путин убивает россиян с любовью к себе"
Владимир Зеленский резко раскритиковал российского президента Владимира Путина, отметив, что тот не имеет никакой любви к своему народу.
Ты сейчас о чем говоришь? Кто любит свою страну? Путин?
– спросил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что для Путина понятие "своя страна" теряет всякий смысл.
Он Украину вдруг посчитал своей страной. И что такое его страна? Объясни. А завтра он скажет Америка,
– добавил он.
Зеленский также отметил зверства России в отношении народов, вспоминая чеченцев в качестве примера.
Он их убивал с любовью? Думаю, б**ть, в объятиях. Нельзя на чужую землю отправить своих людей умирать, зная, что они будут умирать,
– сказал он.
Зеленский уточнил, что Путин отправляет своих граждан на смерть не для защиты своей родины, а для выполнения своих личных амбиций.
Он также обратил внимание на гибель россиян в различных конфликтах, начатых Путиным.
Чечня – отправил, Сирия – отправил, Африка – отправил, Грузия – отправил, Украина – отправил,
– подчеркнул президент Украины.
По его словам, сейчас в Украине уже более 700 тысяч военных армии России убито или ранено, и Путин несмотря на это, продолжает называть их "русскими", даже тех, кто не умеет говорить по-русски.