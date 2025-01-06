Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України американському подкастеру Лексу Фрідману. Він наголосив, що очільнику Кремля не важливий народ, а лише його найближче оточення.

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"Путін вбиває росіян з любов'ю до себе"

Володимир Зеленський різко розкритикував російського президента Владіміра Путіна, зазначивши, що той не має ніякої любові до свого народу.

Ти зараз про що говориш? Хто любить свою країну? Путін?

– запитав Зеленський.

Український президент підкреслив, що для Путіна поняття "своя країна" втрачає будь-який сенс.

Він Україну раптом вважав своєю країною. І що таке його країна? Поясни. А завтра він скаже Америка,

– додав він.

Зеленський також наголосив на звірствах Росії щодо народів, згадуючи чеченців як приклад.

Він їх убивав з любов'ю? Думаю, б**ть, в обіймах. Не можна на чужу землю відправити своїх людей вмирати, знаючи, що вони будуть вмирати,

– сказав він.

Зеленський уточнив, що Путін відправляє своїх громадян на смерть не для захисту своєї батьківщини, а для виконання своїх особистих амбіцій.

Він також звернув увагу на загибель росіян в різних конфліктах, започаткованих Путіним.

Чечня – відправив, Сирія – відправив, Африка – відправив, Грузія – відправив, Україна – відправив,

– наголосив президент України.

За його словами, зараз в Україні вже понад 700 тисяч військових армії Росії убито або поранено, і Путін попри це, продовжує називати їх "росіянами", навіть тих, хто не вміє говорити російською.