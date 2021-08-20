Такую информацию СМИ получили от источников, знакомых с ситуацией. Группа американских дипломатов направила секретную телеграмму Блинкену.

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Какие экстренные меры предлагали дипломаты

В ней госсекретаря просили принять срочные меры, ведь ситуация в Афганистане стремительно ухудшалась после вывода американских войск.

Дипломаты предлагали экстренно подготовить документы для тех афганцев, которые сотрудничали с правительством США. При этом, отметили источники, предыдущие рекомендации и предупреждения якобы игнорировались.

Важно! Телеграмму подписали более 10 дипломатов. Главным было предложение начать программу биометрической регистрации афганцев. Речь идет о тех, которые будут претендовать на специальные иммиграционные визы или статус беженцев.

В США официально подтвердили, что телеграмма была

Такой шаг мог бы значительно сэкономить время. Госдеп на это ответ дал, к некоторым рекомендациям прислушались, другие – не приняли во внимание.

Отметим, что заместитель советника США по нацбезопасности Джон Файнер подтвердил, что записка действительно была. Однако в ней говорилось именно о возможной катастрофе в Афганистане уже после вывода войск США. Это произошло значительно раньше, чем говорилось в документе.

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Что известно о выводе американских войск из Афганистана

Несмотря на критическую ситуацию в стране, американская миссия должна теоретически покинуть Афганистан Несмотря на критическую ситуацию в стране, американская миссия должна теоретически покинуть Афганистан уже до 31 августа . По словам президента Байдена, военные будут оставаться в стране до тех пор, пока будет продолжаться эвакуация американцев и афганцев, с ними сотрудничающих. Ежедневно планируют вывозить из страны по 5 – 7 тысяч человек.

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