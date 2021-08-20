Такую информацию СМИ получили от источников, знакомых с ситуацией. Группа американских дипломатов направила секретную телеграмму Блинкену.
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Какие экстренные меры предлагали дипломаты
В ней госсекретаря просили принять срочные меры, ведь ситуация в Афганистане стремительно ухудшалась после вывода американских войск.
Дипломаты предлагали экстренно подготовить документы для тех афганцев, которые сотрудничали с правительством США. При этом, отметили источники, предыдущие рекомендации и предупреждения якобы игнорировались.
В США официально подтвердили, что телеграмма была
Такой шаг мог бы значительно сэкономить время. Госдеп на это ответ дал, к некоторым рекомендациям прислушались, другие – не приняли во внимание.
Отметим, что заместитель советника США по нацбезопасности Джон Файнер подтвердил, что записка действительно была. Однако в ней говорилось именно о возможной катастрофе в Афганистане уже после вывода войск США. Это произошло значительно раньше, чем говорилось в документе.
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Что известно о выводе американских войск из Афганистана
Несмотря на критическую ситуацию в стране, американская миссия должна теоретически покинуть Афганистан уже до 31 августа. По словам президента Байдена, военные будут оставаться в стране до тех пор, пока будет продолжаться эвакуация американцев и афганцев, с ними сотрудничающих. Ежедневно планируют вывозить из страны по 5 – 7 тысяч человек.
Главное о ситуации в Афганистане
- 15 августа талибы сообщили об установлении власти над Афганистаном.
- Президент страны Ашраф Гани уехал, якобы чтобы предотвратить кровопролитие.
- Афганцы пробуют массово бежать, опасаясь режима талибов. В аэропортах, где уже запретили гражданскую авиацию, хаос.
- В страну вернулся соучредитель "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.
- 19 августа талибы заявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".