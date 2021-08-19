В этом году 19 августа Афганистан отмечает 102-ую годовщину провозглашения независимости от Великобритании. К этому дню талибы решили добавить и свой праздник.

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Талибы стремятся к международному сотрудничеству

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил о создании Исламского эмирата Афганистан. По словам Муджахида, талибы стремятся к международному сотрудничеству.

Исламский Эмират хочет иметь хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами,

– заявил Муджахид.

Также он добавил, что новое государство не желает портить международные отношения и опровергает все подобные слухи.

Текст заявления спикера "Талибана"

وضاحت:

اسلامي امارت له ټولو هېوادونو سره ښې دیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې غواړي.

موږ له هیڅ هېواد سره د تجارت نه کولو خبره نده کړې.

په دې اړه چې کوم شائعات خپاره شوي حقیقت نلري، موږ یې ردوو.

Исламский эмират провозглашают во второй раз

Впервые талибы провозгласили создание эмирата еще в 1996 году, когда захватили 90% территории страны. Правление террористов продолжалось 5 лет. Это государство признали Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Из-за нарушения международного права и прав человека, ни одна демократическая страна мира не признавала власть талибов.

В стране были введены законы шариата: женщинам запретили учиться и работать. Алкоголь, шахматы, музыка, телевидение, компьютеры оказались вне закона.

Также "Талибан" поддерживал террористические организации в других странах и имел довольно напряженные отношения с Ираном. В частности в 1998 году талибы захватили иранское консульство и казнили дипломатов.

Власть "Талибана" удалось свергнуть после введения войск США из-из теракта 11 сентября 2001 года.