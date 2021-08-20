Інші рідні медійника врятувались, але тепер вимушені ховатись від талібів. Сам журналіст перебуває в Німеччині. Терористи шукали саме його.

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Видання просить Німеччину відреагувати

Генеральний директор DW Петер Лімбург засудив злочин. Він наголосив, що це вбивство показує, наскільки небезпечно журналістам та їх сім'ям зараз перебувати в Афганістані. DW разом з іншими німецькими ЗМІ закликала уряд підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані, а також членів їх сімей. Зверніть увагу! У липні 2021 року індійського журналіста Даніша Сіддікуі вбили в Афганістані. Він висвітлював сутички між афганськими силами безпеки та угрупованням "Талібан". У 2018 році медійник став лауреатом Пулітцерівської премії. Що відбувається в Афганістані