Другие родные медийщика спаслись, но теперь вынуждены прятаться от талибов. Сам журналист находится в Германии. Террористы искали именно его.

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Издание просит Германию отреагировать

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил преступление. Он отметил, что это убийство показывает, насколько опасно журналистам и их семьям сейчас находиться в Афганистане.

DW вместе с другими немецкими СМИ призвала правительство подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане, а также членов их семей.

Обратите внимание! В июле 2021 года индийского журналиста Даниша Сиддикуи убили в Афганистане. Он освещал столкновения между афганскими силами безопасности и группировкой "Талибан". В 2018 году медийник стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Что происходит в Афганистане