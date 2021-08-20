Родители просят десантников из западных стран перевезти их детей в безопасное место. Большинство афганцев пытаются бежать из страны после того, как власть здесь захватило движение "Тлибан".

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"Возьмите хоть наших детей"

Афганцы продолжают бежать от правления талибов. Министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что они не могут принимать детей в рамках эвакуационных мероприятий, если те находятся без родителей. Правда, последние в отчаянии все же пытаются передать своим детям британским солдатам.

Несколько таких видео опубликовали в сети. На одном из них видно, как 2-летнюю девочку подобрали из толпы солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт.

Смотрите видео, как афганцы перебрасывают своих детей через колючую проволоку

На других кадрах можно увидеть малыша, которому на вид еще нет и 1 года. Его также передают к ограждающей стене аэропорта.

Если считаете, что события в Афганистане были правильными, вам вам следует посмотреть это видео, чтобы увидеть людей, готовых пропустить своих детей и младенцев через ограждения к неизвестности, чтобы скрыться с места контролируемого талибами,

– прокомментировал кадры журналист-фрилансер Асад Ганна .

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