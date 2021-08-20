Родители просят десантников из западных стран перевезти их детей в безопасное место. Большинство афганцев пытаются бежать из страны после того, как власть здесь захватило движение "Тлибан".
Актуально "С нами женщины и дети, спасите нас": афганцы умоляют украинскую власть о помощи
"Возьмите хоть наших детей"
Афганцы продолжают бежать от правления талибов. Министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что они не могут принимать детей в рамках эвакуационных мероприятий, если те находятся без родителей. Правда, последние в отчаянии все же пытаются передать своим детям британским солдатам.
Несколько таких видео опубликовали в сети. На одном из них видно, как 2-летнюю девочку подобрали из толпы солдаты и перенесли через стену, чтобы она смогла попасть в аэропорт.
Смотрите видео, как афганцы перебрасывают своих детей через колючую проволоку
На других кадрах можно увидеть малыша, которому на вид еще нет и 1 года. Его также передают к ограждающей стене аэропорта.
Если считаете, что события в Афганистане были правильными, вам вам следует посмотреть это видео, чтобы увидеть людей, готовых пропустить своих детей и младенцев через ограждения к неизвестности, чтобы скрыться с места контролируемого талибами,
– прокомментировал кадры журналист-фрилансер Асад Ганна.
К теме Взяли аэропорт в "железное кольцо": талибы всеми силами препятствуют эвакуации афганцев
В аэропорту Кабула афганцы передают младенца через колючую проволоку солдатам: смотрите видео
Эвакуация из Кабула: что известно
- 15 августа талибы вошли в столицу страны – Кабул. В тот же день президент сложил полномочия и вылетел из страны.
- Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан. Покинуть страну можно теперь только с помощью авиации – из аэропорта в Кабуле. Фактически все рейсы оттуда отменили – теперь летают эвакуационные самолеты.
- В аэропорту Кабула собралось много афганцев, которые пытаются покинуть страну, однако на бортах места на всех не хватает.
- Именно поэтому люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, пытаясь хоть как-то покинуть страну. Предварительно известно, что двое точно разбились.
- Кроме того, аэропорт Кабула уже обстреливали боевики. Также стрельбу в воздух предварительно открывали военные США.
- Они даже приостанавливали вылеты самолетов и увеличили количество военных в аэропорту, ведь ситуацию было невозможно контролировать – люди там подняли хаос.