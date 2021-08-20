Батьки благають десантників із західних країн перевезти їхніх дітей до безпечного місця. Більшість афганців намагаються втекти з країни після того, як владу тут захопив рух "Тлібан".
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"Візьміть принаймні наших дітей"
Афганці продовжують тікати від правління талібів. Міністр оборони країни Бен Воллес наголосив, що вони не можуть брати дітей у межах евакуаційних заходів, якщо ті перебувають без батьків. Щоправда, останні у відчаї все ж намагаються передати своїх дітей британським солдатам.
Кілька таких відео публікували в мережі. На одному з них видно, як 2-річну дівчинку підібрали з натовпу солдати і перенесли через стіну, щоб вона змогла потрапити до аеропорту.
Дивіться відео, як афганці перекидають своїх дітей через колючий дріт
На інших кадрах можна побачити малюка, якому на вигляд ще немає й 1 року. Його також передають до огороджувальної стіни аеропорту.
Якщо вважаєте, що події в Афганістані були правильними, вам вам слід подивитися це відео, щоб побачити людей, готових пропустити своїх дітей та немовлят через огорожі до невідомості, щоб втекти з місця, яке контролюють таліби,
– прокоментував кадри журналіст-фрилансер Асад Ганна.
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Евакуація з Кабула: що відомо
- 15 серпня таліби увійшли в столицю країни – Кабул. У той же день президент склав повноваження та вилетів з країни.
- Таліби оголосили, що контролюють увесь Афганістан. Покинути країну можна тепер тільки з допомогою авіації – аеропорту в Кабулі. Фактично всі рейси звідти скасували – наразі літають евакуаційні літаки.
- У аеропорту Кабула зібралось багато афганців, які намагаються покинути країну, однак на бортах місця на всіх не вистачає.
- Саме через це люди 16 серпня почали прив'язувати себе до шасі, намагаючись хоча б якось покинути країну. Попередньо відомо, що двоє точно розбились.
- Крім того, аеропорт Кабула вже обстрілювали бойовики. Також стрілянину в повітря попередньо відкривали військові США.
- Вони навіть призупиняли вильоти літаків й збільшили кількість військових в аеропорту, адже ситуацію було неможливо контролювати – люди там зчинили хаос.