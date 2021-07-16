Это случилось возле пограничного перехода между Афганистаном и Пакистаном. Вместе с журналистом погиб афганский офицер.

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Известного журналиста убили на границе Афганистана

Известный фотожурналист Даниш Сиддикуи освещал столкновения между афганскими силами для издания Reuters. Афганские силы отбивали атаку талибов за рыночную площадь в Спин-Болдаке. Именно во время обстрела группировкой "Талибан" убили людей с афганской стороны:

журналиста Даниша Сиддикуи;

старшего афганского офицера.

Даниш Сиддикуи работал журналистом в Афганистане

Журналист работал в Афганистане с начала недели – с 12 июля. Он находился в составе афганского спецподразделения, который размещался в южной провинции Кандагар. Руководитель компании Reuters написал, что они ищут больше информации об убийстве.

Мы срочно ищем больше информации, сотрудничая с органами власти в регионе,

– заявил президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор Алессандра Галлони.

Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай написал, что "глубоко обеспокоен печальной новостью об убийстве друга".

Предварительно известно, что журналист уже был ранен, но после лечения вернулся к работе.

Обратите внимание! Весной 2021 года Джо Байден и НАТО решили вывести войска из Афганистана. Однако из-за наступления "Талибана" ее приостановили. Последние заявили, что взяли под контроль 85% территории Афганистана.

Однако официальные власти это отрицали – в Минобороны Афганистана заявили о критической решающей фазе в стране.



Что известно о Данише Сиддикуи