Евакуацію здійснив Іл-76МД. Він вже покинув територію Афганістану і вранці перебував в Пакистані – в аеропорті Ісламабада.
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Кількість евакуйованих уточнюють
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється,
– повідомили в Генштабі Збройних сил України.
У ЗСУ наголосили, що літак перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації, як українців, так і іноземців.
Україна уже здійснила евакуаційний рейс з Афганістану 16 серпня
Зазначимо, що Україна уже здійснила евакуацію як своїх, так і іноземних громадян з території Афганістану 16 серпня. На борту перебували 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС пояснили: не всі, що хотіли покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, пріоритетом є саме вивезення українських громадян. Українцям порадили звертатись також у посольства у Таджикистані та Пакистані.
Актуально Ми робимо все можливе, щоб евакуювати людей, – генсек НАТО про ситуацію в Афганістані
Що наразі відбувається в Афганістані
- 15 серпня таліби оголосили про встановлення контролю над Афганістаном. Вони увійшли у Кабул.
- Президент Ашраф Гані склав повноваження та покинув країну.
- Люди пробують масово покинути Афганістан. Вони штурмують летовища, в аеропорті Кабула – хаос.
- Тим часом бойовики оголосили про створення "Ісламського емірату Афганістан".
- Вони оголосили загальну амністію для урядовців, проте ЗМІ пишуть про велику загрозу для колишніх представників влади та людей, що співпрацювали з НАТО та США.