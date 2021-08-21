Евакуацію здійснив Іл-76МД. Він вже покинув територію Афганістану і вранці перебував в Пакистані – в аеропорті Ісламабада.

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Кількість евакуйованих уточнюють

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється,

– повідомили в Генштабі Збройних сил України.

У ЗСУ наголосили, що літак перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації, як українців, так і іноземців.

Україна уже здійснила евакуаційний рейс з Афганістану 16 серпня

Зазначимо, що Україна уже здійснила евакуацію як своїх, так і іноземних громадян з території Афганістану 16 серпня. На борту перебували 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС пояснили: не всі, що хотіли покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, пріоритетом є саме вивезення українських громадян. Українцям порадили звертатись також у посольства у Таджикистані та Пакистані.

Актуально Ми робимо все можливе, щоб евакуювати людей, – генсек НАТО про ситуацію в Афганістані

Що наразі відбувається в Афганістані