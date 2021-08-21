Все же выглядит такое заявление как очередное лицемерие боевиков. Для "Талибана" было более чем заманчиво захватить власть, в свете того, что предыдущее правительство осваивало огромное количество западных денег. В итоге талибы получили власть, но вот финансирование Запада, из которого кормилась предыдущая, для них все же обрубили.

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Афганистану прекратили помогать

Накануне США в один миг заморозили почти 10 миллиардов долларов активов, принадлежащих афганскому центральному банку, и прекратили поставки наличности в страну, чтобы не открывать доступ к средствам правительству во главе с "Талибаном".

Кроме того, "Талибан" находится в санкционном списке США, поэтому для боевиков будут заморожены все возможные законные источники дохода, пока Вашингтон и его союзники не признают новое правительство. Кроме замораживания активов, США могут блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Прекратили помогать Афганистану и в Германии. Берлин в 2021 году обещал выплатить Кабулу помощь в размере 430 миллионов евро. Как только талибы захватили власть эту помощь приостановили. И это только 2 примера из множества, ведь помогали Афганистану многие страны.

Талибан столкнулся с тем, что захватив власть он остался с пустой кормушкой. Поэтому группировка всеми силами пытается получить мировое признание, чтобы снова ее наполнить.

В руках талибов оказалось оружие США

Однако талибы могут сколько угодно говорить о своих мирных намерениях, но действия говорят сами за себя. Очевидно, что "Талибан" готовится к трансформации в сторону новой эскалации ситуации в стране. Ведь талибы получили не только Афганистан, но и сотни и даже тысячи единиц американского оружия.

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По оценкам военных и чиновников, талибы захватили все основные арсеналы правительственных войск. Все, что не было уничтожено в боях, теперь принадлежит "Талибану". Талибы сами охотно хвастаются на видео захваченными трофеями. В период с 2002 до 2017 года Соединенные Штаты предоставили афганским военным вооружение на сумму около 28 миллиардов долларов, включая:

стрелковое оружие;

ракеты;

очки ночного видения;

и даже дроны для сбора разведданных.

Кроме того, по данным Счетной палаты правительства США, в тот же период США предоставили афганским силам 208 самолетов и вертолетов. К счастью, не всё это оружие попало в руки талибов, но объемы все равно поражают. Итак, по предварительным оценкам разведки США, в руках талибов на сегодняшний день оказались:

600 тысяч единиц пехотного оружия, то есть автоматов и пистолетов;

162 тысячи единиц оборудования связи;

16 тысяч приборов ночного видения.

Однако это далеко не всё. В руках талибов оказались около 2 тысяч единиц колесной бронетехники, в том числе и легендарные ХАМВИ, и до 40 единиц авиации, включая вертолеты Black Hawks и дроны ScanEagle.

Ирония судьбы заключается в том, что американцы передавали афганской армии вертолеты Black Hawks в надежде, что они станут грозным оружием против талибов. Но чаще всего афганские военные использовали их для побега, в том числе и на территорию Узбекистана.

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Талибы могут начать торговать захваченным оружием

Конечно, если говорить о высокоточном оборудовании связи, или об авиации, то для талибов это скорее трофеи, которые так и останутся пылиться на базах. Ведь внутри группировки банально нет тех, кто мог бы ими управлять или обслуживать. Поэтому официальные лица в США заявили, что в будущем американская авиация может попросту уничтожить их из воздуха.



США не хотят злить талибов / Фото Associated Press

Однако такой сценарий возможен только после полной эвакуации американцев из Афганистана. США пока лишний раз не хотят злить талибов. Настоящее опасение вызывает другое – что талибы будут делать со стрелковым оружием и приборами ночного видения? Например, талибы уже разъезжают на Хаммерах и используют американские автоматы для разгона мирных акций протеста

Кроме того, приборы ночного виденья, пулеметы, минометы, а также артиллерийские орудия, в том числе и гаубицы, могут дать талибам преимущество против любого сопротивления. А недавно лидер Северного альянса призывал афганцев к восстанию.

Велика вероятность того, что в силу сложного финансового положения, талибы попросту начнут торговать захваченным оружием на черном рынке. И первыми покупателями могут оказаться террористы Исламского государства.

Кроме того, в Штатах побаиваются, что талибы передадут отдельные образцы американского оружия Москве и Пекину.

Самое страшное для афганцев даже не то, что талибы захватили оружие.

"Талибану" стало еще проще отомстить

Накануне в ООН выступили с докладом, в котором говорится, что талибы начали негласную охоту на всех афганцев, которые работали с американцами. Специальному органу разведки ООН стало известно, что талибы составляли списки так называемых предателей еще до того как захватывали города. Боевики проводят налеты на дома афганцев, проверяют людей по пути в аэропорт Кабула и на въездах в крупные города.

Теперь "Талибану" стало еще проще отомстить тем, кого они называют предателями. Талибы, кроме оружия, захватили и американские военные биометрические устройства, которые могут помочь в идентификации афганцев, работавших на силы коалиции. Специальные устройства для удостоверения личности, содержат базу данных о всех афганцах работающих с американцами, в том числе их сканы радужной оболочки глаза и отпечатки пальцев.



Талибы захватили и американские военные биометрические устройства / Фото Associated Press

Проще говоря, американцы собрали в одну базу всю информацию о своих подчиненных, чтобы на территорию военных баз не попадали террористы. Интересно, что у талибов вряд-ли есть специалисты и оборудование для расшифровки данных из баз с данными о афганцах союзниках США, но такое оборудование есть у Пакистана. И разведка США опасается того, что Исламабад пойдет на сближение с талибами.

Афганцы, чувствуя угрозу массово начинают удалять со своих мобильных телефонов все фотографии, музыку и посты в соцсетях, чтобы стереть все следы своей прошлой жизни. Из-за возрастающей угрозы преследования афганцев, США наращивает количество воздушных судов для эвакуации. Уже 6 тысяч человек прошли все необходимые проверки и ждут своей очереди на вылет из аэропорта Кабула. Белый дом ставит перед собой амбициозную цель на ближайшие дни – эвакуировать от 5 до 9 тысяч человек в сутки.

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Вся проблема в том, что большее количество тех, кого нужно эвакуировать находятся за пределами аэропорта в столице и смогут ли американцы их забрать, зависит от сговорчивости талибов. Ведь те уже контролируют все подъезды к аэропорту и часто не пускают афганцев на территорию, контролируемую американцами.

Талибы, похоже, не настроены жить в мире с Западом. Вопрос не в желании руководства или отдельных боевиков. Проблема в том, что в рядах террористов просто нет тех, кто способен на что-то кроме войны.

Все заявления "Талибана" о том, что они готовы строить отношения с США и Европой не что иное, как банальная попытка шантажировать Запад с целью получить хоть какую-то выгоду. Нет никакого "Талибана 2.0", это все те же боевики, какими они были и в 1990-х годах.